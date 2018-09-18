وفيات الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

عبدالجليل عبدالرحمن عبدالوهاب اليوسف، «71 عاماً»، شيع، للرجال: قرطبة، ق4، ش1، م84، للنساء: خيطان، ق3، ش94، م101، ت: 50008802 – 50116066.

فاضل حسن علي الهندال، «87 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق12، م الامام الحسن، للنساء: السرة، ق2، ش10، م9، ت: 60669966.

طلال محمد دهداب الشمري، «39 عاماً»، شيع، للرجال: الأحمدي، ق12، ش13، م7، للنساء: الأحمدي، ق2، ش2، م333، ت: 66800220.

فاطمة حسن محمد، أرملة هلال راشد الشمالي، «87 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد حسين الزلزلة، المسايل، ق5، ش530، للنساء: مبارك الكبير، ق8، ش29، م11، «العصر فقط»، ت: 66660821 – 99657991 – 99768140.