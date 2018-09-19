“البلدية” تواصل إهمال منطقة القصر بـ”عزابها وأنقاضها وحافلاتها”

عشرات الشكاوى تتلقاها بصفة مستمرة تتحدث عن الأذى الذي يتعرض له مواطنون يقطنون في منطقة “القصر” قطعة ١ و ٢ بمحافظة الجهراء بسبب اهمال “البلدية” لكم المخالفات القانونية التي ذاق منها سكان المنطقة ذرعاً دون التفاتة من “بلدية الجهراء” لهم.

وقد نشرت العديد من الشكاوى التي تتحدث عن انتشار غير عادي لسكن العزاب تحت أنظار البلدية ودون أن تحرك ساكناً، وسوف تنشر لاحقاً تحقيقا جديداً عن ظاهرة انتشار العزاب في السكن الخاص في منطقة القصر وغض طرف الحكومة عن محاربة هذه الظاهرة رغم عدم قانونيتها.

لكن شكوى اليوم من مواطنين هي من اهمال بلدية الجهراء للأنقاض والأوساخ في عدد من شوارع المنطقة كما هو موضح في الصور.

اضافة الأمر الأكثر خطورة وهو انتشار حافلات وباصات وناقلات تعود لعدد من “العزاب” الذين يسكنون المنطقة الأمر الذي يلوث المنطقة ويعرض حياة الآخرين للخطر وخاصة الأطفال.

ومن في الى المسؤولين في بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة.