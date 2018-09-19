“التربية”: إجراءات التعاقد مع معلم الرياضيات.. صحيحة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، في بيان حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعين وافد معلما للرياضيات، أن الوزير حامد العازمي أحال الأمر لقطاع الشؤون القانوينة، للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية فهد الغيص، صحة إجراءات الوزارة بالتعاقد مع المعلم الوافد، حيث ثبت حصوله على مؤهل جامعي تخصص رياضيات، بتقدير جيد جدا، كما اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، وحصل على موافقة خطيه من كفيله بالتحويل.