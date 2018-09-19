إطلاق مليون يرقة من روبيان “الشحامي” في البحر..لإثراء المخزون السمكي

أكد رئيس مجلس ادارة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثورة السمكية الشيخ محمد يوسف الصباح حرص الهيئة على دعم وتعزيز الامن الغذائي في دولة الكويت وتنمية الثروة السمكية وتحقيق افضل انتاجية.

وقال الشيخ محمد اليوسف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان الهيئة قامت بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية باطلاق مليون يرقة من الروبيان من نوع (الشحامي) في المياه الكويتية.

واوضح الشيخ محمد يوسف ان عملية اطلاق يرقات الروبيان تأتي ضمن برنامج الزراعة المائية والذي يهدف لدعم وتعزيز الامن الغذائي في دولة الكويت وتنمية الثروة السمكية وتحقيق افضل انتاجية.

واشار الى ان البرنامج ركز علي تحقيق نتائج بحثية فعالة في مجال استزراع الروبيان بشكل خاص مبينا أن اخر التقارير الصادرة عن الإدارة المركزية للاحصاء ذكرت بأن كميات الروبيان الطازجة التي تم رصدها في عام 2017 بلغت 1ر1 طن وان الكميات المتداولة في الأسواق المحلية لا تفي بحاجة السوق الكويتي سنويا ما أدى الي ارتفاع الاسعار واللجوء للاستيراد من الخارج.

وذكر انه على الرغم من تحديد مواسم صيد الروبيان وحظر صيده في مواسم اخري إلا أن كميات الروبيان مستمرة في الانخفاض خاصة لأنها تعتبر من الأطعمة المحببة للمستهلكين والأكثر طلبا وان الانتاج المحلي لا يغطي حاجة المستهلك لانه من الاطعمة المفضله للجميع.

وبين الشيخ محمد اليوسف ان فعالية اطلاق الربيان تهدف الي زيادة المخزون السمكي وايضا التعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية الذي يمثل جهه مسؤولة تعمل علي رفع الوعي للحفاظ علي الثروة السمكية وتتكاتف جهودها مع الهيئة للحفاظ علي الموارد الطبيعية والبيئة البحرية بكافة مكوناتها.

واكد ان هذه الفعالية تأتي للتأكيد على أهميةالدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصه وتطبيق القوانين الواردة بشأن المحافظة على الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية لتحسين المخزون السمكي ورفع معدلات الانتاجية وفرض الحظر علي الصيد وما تتبعه من جهود تقوم بها الهيئة لتطبيق القانون ضد المخالفين.

واشار الشيخ محمد اليوسف الى ان الصيد الجائر وعدم الإلتزام بالقوانين والتدمير غير المسؤول من قبل البعض للبيئة البحرية يضعف من تأثير هذه الإطلاقات ويبطئ من انجاح هذه الجهود مشددا على أهمية تطبيق قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعدم صيد هذه الأمهات اثناء فترة التكاثر.

من جانبه قال نائب مدير عام الهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مرزوق العازمي ان اختيار موقع الإطلاق في منطقة رأس كاظمة الواقعة شمال غرب جون الكويت تم بالتنسيق مع معهد الكويت للابحاث العلمية.

وبين ان ذلك تم على أسس علمية منها توفر البيئة الطينية الرملية ذات التنوع البيولوجي والغنية بأشجار ال(مانجروف) لملائمتها لنمو صغار الروبيان المستزرع وسرعة تكيفهم مع البيئة الطبيعية الجديدة.

واضاف العازمي أنه قد تم الاستناد في اختيار توقيت الإطلاق على مواعيد وجود التيارات المائية الهادئة وأعلى مد للبحر لتجنب جرف صغار الروبيان المستزرع واعطائهم الوقت الكافي للدخول تدريجيا.