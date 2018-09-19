لقطة قميص صلاح “تخيف” مشجعي ليفربول

أبدى مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي قلقهم إزاء مسألة تعافي نجم الفريق المصري محمد صلاح بشكل تام، وذلك لظهور آثار للإصابة القديمة التي تعرض لها لاعب الـ”ريدز”، حين خلع قميصه في المباراة التي جمعت فريقه وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء، ظهر صلاح وهو لا يزال يضع لصاقات تستخدم في علاج الإصابات الرياضية، الأمر الذي أثار قلق جماهير ليفربول، حيث توقعت أن يكون النجم المصري لا يزال يستعملها للتعافي من الإصابة التي تسبب فيها سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أربعة شهور.

وأثارت الصورة تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع صحيفة “ميرور” البريطانية، حيث غرّد أحد المشجعين على تويتر قائلا: “للأسف.. صلاح يغيّر قميصه، واللاصقة على كتفه دليل على استمرار إصابته”.

واستعمل آخرون “إيموجي” باكية مع صورة اللاعب المصري، بينما اقترح مغردون فرضية جديدة تقول بتعرض صلاح لإصابة جديدة لم يكشف عنها النادي الإنجليزي.

وخرج صلاح خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أمام سان جرمان بعد غياب التوفيق عنه في أكثر من مناسبة، علما أن هدف الضيوف الثاني جاء بعد تمريرة خاطئة من النجم المصري.

وفاز ليفربول بالمباراة بهدف قاتل في الوقت الضائع سجله البديل روبرتو فيرمينو ليتصدر الريدز المجموعة الثالثة بعد أول خطوة بمرحلة المجموعات.

وكان صلاح قد اختير مؤخرا في القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم إلى جانب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.