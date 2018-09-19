الكويت توقّع اتفاقية تعاون أمني مع #أمريكا

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام اليوم الأربعاء الموافق 19/9/2018 بمقر وزارة الداخلية اجتماعاً تنسيقياً بين الجانبين الكويتي والأمريكي الذي ضم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوفر آشر راي، ووفد أمني رفيع المستوى.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق النهام بضيوفه مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الأمنية، وبحث آلية تبادل المعلومات والخبرات بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً بتوافق الرؤى وتطابق المواقف بين الجانبين حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية.

وفي نهاية الاجتماع تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني بين الجانبين بهدف تعزيز سبل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.

ونوه الفريق النهام إلى أهمية ما تم بحثه ومناقشته والاتفاق عليه بين الجانبين، لافتا إلى أن مثل هذه الاجتماعات تعزز علاقات التعاون بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.