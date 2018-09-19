وفيات الأربعاء 19 سبتمبر 2018

محمد سفر ناصر سفر العجمي، «54 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق1، ش بن شبعان، م3، للنساء: الصباحية، ق4، ش الأول، م464، ت: 95562344 – 66484311.

فريدة حسين أحمد محمد، «52 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، ق10، مسجد مقامس، للنساء: الرميثية، ق2، ش جمعان الحريتي، ج20، م4، ت: 99720641.

نورة سعد عيد الغربة، زوجة عبدالله محمد راشد الغربة، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: الدسمة، ق5، ش59، م13، للنساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج2، م4، ت: 97225888.

نجيبة عبدالرزاق علي الزلزلة، زوجة صادق عباس ميرزا حسين، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية السيد علي الموسوي، بنيد القار، للنساء: بنيد القار، الحسينية الزينبية، ت: 99346556.

إيمان عبدالله بدر وادي، «38 عاماً»، شيعت، للرجال: المنقف، ق1، مسجد العترة الطاهرة، للنساء: العدان، ق3، ش27، م42، ملاحظة: «يبدأ العزاء بعد عصر يوم الجمعة»، ت: 50222034.

طلال فاضل فارس ربيع، «51 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: الفردوس، ق4، ش1، ج3، م55، للنساء: سعد العبدالله، ق10، ش52، م390، ت: 94447887 – 66500561.

مشعل عبدالرحمن فهد جحيل، «52 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، ق5، ش2، م43، للنساء: السلام، ق6، ش611، م44، ت: 55426664 – 51441434.