ريال مدريد يروض ذئاب روما بثلاثية نظيفة

حقق فريق ريال مدريد الانتصار بثلاثة أهداف دون رد، على روما في مستهل مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الملكي “سنتياجو برنابيو”.

وسجل الأهداف للملكي إيسكو في الدقيقة 45، وجاريث بيل في الدقيقة 58، وماريانو دياز في الدقيقة 92.

وحصد الملكي أول 3 نقاط في حملة الدفاع عن لقبه، ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة السابعة، ويتذيل روما الترتيب بدون نقاط.

بدأ ريال مدريد التهديد مبكرًا، بتسديدة قوية من الويلزي جاريث بيل على يسار الحارس أولسن في الدقيقة 3 من المباراة.

وأهدر إيسكو فرصة هدف محقق في الدقيقة 8، حين انفرد بحارس الذئاب ولكنه سدد الكرة في يد أولسن.

وفي أول فرصة من الجيالوروسي، سدد أوندير كرة قوية في الدقيقة 15، بعد هجمة عكسية خطرة، ولكن تسديدته كانت بعيدة جدًا عن مرمى نافاس.

وواصل الملكي مسلسل إهدار الفرص، بكرة رأسية من داني كارفاخال في الدقيقة 17، جانبت مرمى الجيالوروسي.

وحاول راموس اقتناص الهدف الأول برأسية قوية تصدى لها أولسن في الدقيقة 37، بعد عدة محاولات من بيل وبنزيما ومارسيلو.

وافتتح إيسكو التسجيل للملكي في الدقيقة 45 من ركلة حرة على يمين الحارس أولسن الذي اكتفى بالمشاهدة.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد التركي أوندير مرمى نافاس بتسديدة قوية في الدقيقة 48، تصدى لها الكوستاريكي بشكل رائع.

ورفضت العارضة هدفا من جاريث بيل، في الدقيقة 50، بعدما سدد الكرة على مرمى أولسن.

وقرر إيزيبيو دي فرانشيسكو إجراء أول التغييرات، بالدفع بلورينزو بليجريني بدلا من زانيولو في الدقيقة 54.

وسجل الويلزي جاريث بيل الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 58، بتسديدة صاروخية على يسار أولسن ليضاعف النتيجة للملكي.

ودفع دي فرانشيسيكو بباقي أوراقه حيث أشرك بيروتي بدلا من الشعراوي، وباتريك شيك بدلا من نزونزي، بينما أخرج لوبيتيجي بنزيما وأشرك أسينسيو، ولأول مرة ماريانو دياز بدلا من جاريث بيل.

وأهدر أسينسيو فرصة خطرة، بعد مراوغة لمدافعي روما، والانفراد بأولسن، ولكن حارس الذئاب تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 78.

واختتم لوبيتيجي أخر تغييراته، بالدفع بالشاب داني سيبايوس، بدلا من الكرواتي المتألق لوكا مودريتش في الدقيقة 84.

وتألق نافاس في التصدي لكرة رأسية خطيرة عبر البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة 87.

واقتنص ماريانو دياز الوافد الجديد للملكي الهدف الثالث في الدقيقة 92، بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء على يسار أولسن.