عندما يسدد ميسي.. تعرف إلى “أغرب تصرف” لزملائه

أبدى لاعب وسط برشلونة الإسباني إيفان راكيتتش ثقته الكبيرة في قدرات زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لدرجة أن اللاعب الكرواتي يبدو متأكدا من أن ميسي سيسجل بمجرد أن يحصل الفريق الكتالوني على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وقال راكيتتش في تصريح نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “في كثير من الأوقات عندما نحصل على خطأ، نفكر فقط في الاحتفال”، وذلك بعد لقاء برشلونة مع أيندهوفن الهولندي في افتتاح دور المجوعات من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وحقق بطل إسبانيا فوزا برباعية نظيفة على ضيفه، في لقاء شهد تألق ميسي الذي سجل ثلاثية، بينها هدف “ماركة مسجلة” من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

ووصل ميسي (31 عاما) إلى درجة هائلة من الثقة والاحترافية في تسديد الركلات الثابتة على حدود المنطقة، وباتت تسديداته المباشرة من الأخطاء كابوسا لكل حراس المرمى الذين يواجهونه.

و”هاتريك” ميسي هو الثامن له في دوري أبطال أوروبا، ليصبح “البرغوث” أكثر من سجل ثلاثيات خلال البطولة، متخطيا كريستيانو رونالدو الذي سجل 7 ثلاثيات.

وأضاف راكيتتش: “أيندهوفن كانت لديه دوافع لأنه أول لقاء في البطولة، لم يكن الأمر سهلا لأن هذا دوري أبطال أوروبا”.

وعلق راكيتتش على “وعد” ميسي لجمهور برشلونة باستعادة اللقب الغائب منذ عام 2015، قائلا: “إنه أمر مميز عندما يقول ليو ذلك. هذا العام يمكن أن يكون عامرا بالألقاب”.

ولن يكون من السهل على برشلونة تصدر المجموعة الثانية الصعبة، التي تضم أيضا توتنهام هوتسبير الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي.