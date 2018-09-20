ترامب يتوعد منتجي النفط في الشرق الأوسط ويطالبهم بخفض الأسعار

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن امتعاضه من مستوى أسعار النفط، مطالبا “أوبك” بالعمل على خفض الأسعار، مقابل “الحماية” الأمريكية التي تحصل عليها بعض الدول في المنظمة.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: “إننا نحمي دولا في الشرق الأوسط، والتي لن تكون آمنة لفترة طويلة من دوننا، ومع ذلك يستمرون بدفع أسعار النفط إلى أعلى، يجب على أوبك المحتكرة خفض الأسعار الآن”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الأمريكي منظمة “أوبك” على المستوى العالي لأسعار النفط، ففي أبريل ويونيو الماضيين، أعلن رفض بلاده لمستوى أسعار النفط، معتبرا أنها مرتفعة بفعل فاعل.

وجاءت تغريدة ترامب قبل اجتماع مرتقب لمنظمة “أوبك” ومنتجين من خارج المنظمة في الجزائر الأسبوع الجاري، والذي من المتوقع أن يراجع خلاله المنتجون حصص إنتاج الخام.