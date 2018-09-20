وفيات الخميس 20 سبتمبر 2018

نوح علي عبدالله المهنا، «78 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية الإمام المهدي، الرميثية، ق3، ش37، م1، للنساء: سلوى، ق2، ش3، م8، «العزاء ابتداء من صباح الجمعة ولمدة ثلاثة أيام»، ت: 66555798 – 25619595.

فاطمة إسماعيل الصفار، أرملة حيدر عباس الصفار، «80 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية أبو الفضل العباس، الدعية، ق2، ش21، م3، للنساء: الجابرية، ق9، ش18، م24، ت: 55039390 – 99531999.

نوير عبدالله البريكان الرشيدي، زوجة نايف سالم أبا القلوب، «51 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: الرحاب، ق3، ش1، م33، للنساء: الرحاب، ق3، ش9، م33، ت: 97733191 – 55512965.

جميلة أحمد إبراهيم، أرملة يوسف راشد إبراهيم الراشد، «78 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الجمعة، للرجال: السلام، ق5، ش512، م39، للنساء: سلوى، ق12، ش7، م5، ت: 90901073 – 90901074.

عبدالعزيز عبدالله خميس الفزيع، «58 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: السلام، ق2، ش221، م33، للنساء: العديلية، ق2، ش28، م4، ت: 50666608 – 50589884.