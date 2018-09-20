محكمة مصرية تخلي سبيل نجلي مبارك بضمان مالي

قررت محكمة مصرية، الخميس، إخلاء سبيل علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بضمان مالي، بعد 5 أيام من حبسهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب في البورصة”، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن “محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علاء وجمال، بضمان مالي 100 ألف جنيه (نحو 5.6 آلاف دولار أمريكي) لكل منهما”، على ذمة قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة”، والتي تعود لعام 2012، وفق المصدر.

وجاء قرار محكمة الجنايات بعد ساعات من قبول محكمة استئناف القاهرة (أعلى درجة من الجنايات)، في وقت سابق اليوم، طلب دفاع المتهمين تغيير هيئة المحكمة التي أصدرت حكما السبت الماضي بحبس نجلي مبارك (أطاحت به ثورة 25 يناير 2011) على ذمة القضية ذاتها، بحسب المصدر القضائي.

وأوضح المصدر، أنه يتعين على دفاع المتهمين، إبلاغ النيابة العامة ومصلحة السجون بقرار إخلاء السبيل، لبدء إجراءات الإفراج عن علاء وجمال.

والسبت الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس كل من جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية، وهو ما يعني محاكمتها وهما في حالة حبس، وذلك بعد أن كانا يحاكمان وهما في حالة إخلاء سبيل، غير أن هيئة الدفاع عنهما طعنت على قرار المحكمة وطلبت تغيير هيئتها، وهو ما قبل اليوم.

وتعود القضية إلى نهاية مايو/ أيار 2012، عندما أحال النائب العام نجلي مبارك و7 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني إلى محكمة الجنايات، بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلا على مليارين و51 مليون جنيه (نحو 2.8 مليون دولار) بغير حق من بيع البنك، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.