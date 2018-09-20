خبراء التغذية ينصحون ديمبلي بتغيير \”عادته السيئة\”

حذر خبراء تغذية في نادي برشلونة الإسباني، النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، من خطورة تناول نوع معين من مشروباته المفضلة، ناصحين إياه باستبداله بالمشروبات الرياضية.

وأشار موقع صحيفة “آس”، إلى أن إدارة النادي الكتالوني طلبت من ديمبلي الاستعانة بمدبرة منزل، وذلك لمساعدته على تنظيم أموره، خصوصا الغذائية.

ومن النصائح التي وجهها خبراء التغذية في النادي الإسباني لديمبلي، الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، والتي يعشقها النجم الأسمر، والاستعاضة عنها بالمشروبات الرياضية لمواصلة أدائه المميز.

يذكر أن ديمبلي يقدم مستوى مميزا مع فريقه، إذ سجل أربعة أهداف في الموسم الحالي “لليغا” الإسبانية، هذا إلى جانب هدف في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.