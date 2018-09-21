وثيقة تكشف اتفاق الأمم المتحدة والحوثيين على جسر جوي

أظهرت وثيقة مسربة صحة توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء ينص على تسيير جسر جوي لنقل المرضى اليمنيين إلى الخارج على متن طائرات الأمم المتحدة.

وبحسب ما أظهرت الوثيقة فإن ليز غراندي، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية قد وقعت على الاتفاق مع هشام شرف وزير خارجية حكومة الانقلابيين.

وكانت غراندي قد نفت توقيع أي اتفاق أو مذكرة تفاهم مع الانقلابيين في صنعاء، وقالت إن مشروع الجسر الجوي سيتم التوقيع عليه مع الحكومة الشرعية في المكان والزمان المناسبين.

كما كانت غراندي التي التقت وكيل وزارة الخارجية اليمني منصور بجاش كانت قد أكدت أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية في اليمن.