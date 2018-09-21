وفيات الجمعة 21 سبتمبر 2018

فالح حسين المشعلي العدواني، «68 عاماً»، شيع، للرجال: العارضية، ق10، ش1، ج1، م37، للنساء: سعد العبدالله، ق9، ش902، م229، ت: 99805900 – 50276667.

إسماعيل سيد عباس الموسوي، «78 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، للنساء: بنيد القار، حسينية سيد علي، ت: 99133342 – 99716304.

بيبي جاسم صفر بهزاد، أرملة رجب محمد حسن النجدي، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية أحمد عاشور، بنيد القار، للنساء: حسينية العلوية، أم صادق الموسوي، الرميثية، ق4، ش44، م5، ت: 99305656.

مطلق سيار مطلق البعيص المطيري، «59 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99793333.

نعيمة عبدالرحمن يوسف بن حجي، زوجة علي مرزوق كميخ العازمي، «61 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر السبت، للرجال: حطين، ق2، ش221، م30، للنساء: القادسية، ق7، ش71، م4، ت: 67070337 – 99155833.