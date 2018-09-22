نقابة “التطبيقي” تشيد بقرار الغاء إجازة التفرغ العلمي للأساتذة بعد تقلدهم مناصب إشرافية

أشادت نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بقرارالغاء اجازة التفرغ العلمي للاساتذة بعد تقلدهم مناصب اشرافية بالهيئة، لما له من اثر في التدرج الوظيفي للموظفين الاداريين، واعطاءهم الفرصة للترقي والحصول على المناصب القيادية بالهيئة دون مزاحمة اعضاء هيئة التدريس لهم.

ودعت النقابة في بيان لها، ادارة جامعة الكويت، ان تحذو حذو الهيئة، في الغاء التفرغ العلمي والمميزات المالية للاساتذة الذين يحصلون على المناصب الاشرافية، مبينة ان هذا القرار يشكل حافزا لدى الاداريين بالانتاج والعطاء في وظائفهم.

وايدت النقابة في بيانها، مطالبات نقابة العاملين بجامعة الكويت بالغاء التفرغ العلمي عن الاساتذة الحاصلين على مناصب ادارية، مبينة ان المناصب الاشرافية تتطلب خبرة ادارية يملكها الموظفين الاداريين دونا عن سواهم، بالتالي فإن من الاجدر منحهم هذه المناصب لما يعود بالفائدة على جودة ادارة هذه المناصب.

ونوهت النقابة ان من الاولى عدم الهاء الاساتذة بالمناصب الادارية، فمن جهة بعض الاساتذة قد لا يملكون الخبرة الادارية الكافية لادارة هذه المناصب، ومن جهة اخرى فإن انشغالهم بالمنصب يقتطع من وقتهم الذي يجب ان يخصص للتدريس وللبحث العلمي.

واضاف البيان ان من جهة اخرى، الغاء التفرغ يزيح اعباء مالية عن المؤسسات الاكاديمية، ويمنحها الفرصة لتوجيه ميزانياتها نحو اهداف علمية، كالبحث العلمي وغيرها من الانشطة.