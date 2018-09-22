القادسية يفوز على التضامن بافتتاح الجولة الرابعة من “دوري فيفا” لكرة القدم

تغلب نادي القادسية على ضيفه التضامن بنتيحة (2 – 0) في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على استاد محمد الحمد في انطلاق منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا).

جاءت المباراة هادئة نسبيا في شوطها الاول وانحصر اللعب في وسط الملعب مع افضلية ميدانية للقادسية الذي تمكن من تسجيل هدفه الاول عن طريق لاعبه بدر المطوع في الدقيقة 20 لينتهي الشوط بتقدم القادسية.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة من لاعبي التضامن للعودة الى اجواء المباراة وادراك التعادل الا ان القادسية قتل طموحهم باضافة هدفه الثاني عبر اللاعب يوسف ناصر في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده الى سبع نقاط متساويا مع الكويت والنصر والسالمية وكاظمة بانتظار ما ستفسر عنه بقية مباريات الجولة فيما تجمد رصيد التضامن عند نقطة يتيمة.