“الامراض السارية” الكويتية تطلق دليلا الكترونيا لاستخدام المضادات الحيوية

أعلن مدير مستشفى الأمراض السارية الدكتور جمال الدعيج اليوم السبت إطلاق المستشفى لتطبيق الدليل الالكتروني للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية على متجري (ابل) و(اندرويد) وقال الدعيج في تصريح صحفي على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للأمراض المعدية في الكويت ان الفريق الطبي المختص بالمستشفى برئاسة رئيس قسم الباطنية الدكتور المنذر الحساوي قام بانجاز الدليل للاسترشاد به في العلاج بالمضادات الحيوية لمعظم الأمراض.

وكشف عن توجه لادخال تطعيم مرض (الحزام الناري) قريبا ضمن برنامج التطعيمات مشيرا الى البدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وذكر ان عدد مرضى الايدز من الكويتيين في البلاد يقترب من ال400 إصابة معتبرا ذلك نسبة متدنية مقارنة بالدول الاخرى.

ولفت الى تطور علاجات مرض نقص المناعة المكتسب (ايدز) ما أدى الى تصنيفه من مرض قاتل مميت الى مزمن حيث كان يستعمل المريض نحو 12 نوعا علاجيا في السابق بينما يقتصر الأمر حاليا على نوع او نوعين من العلاجات.

واشار الى انه في هذه الفترة من الموسم تكثر الامراض التنفسية اضافة الى امراض اضطرابات الجهاز الهضمي مؤكدا وجود توجه لانشاء عياده للأمراض الموسمية.