صحيفة: 21 ألف مواطن لم يستخرجوا جوازات سفر منذ “التحرير”

ذكرت صحيفة «الجريدة»، نقلا عن مصدر أمني مطلع بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أن الإحصاء اليومي لعملية صرف الجوازات الإلكترونية أظهر أن نحو 21 ألف مواطن لم يستخرجوا جوازات سفر منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، لافتاً إلى أن الحاسب الآلي لم يرصد أي حركة لهؤلاء المواطنين، وغير معروف ما إذا كانوا أحياء أم لا.

وقالت الصحيفة أن الإدارة اتخذت تدابير أمنية ضد هؤلاء الأشخاص عبر وضع «بلوك» على معاملات آبائهم، أو الشقيق الأكبر في حال وفاة الأب، وذلك لمراجعة «الجوازات» للاستعلام عن وضع هؤلاء الأشخاص.

وفي السياق، كشفت الصحيفة أن عدد الجوازات الإلكترونية التي صرفت للمواطنين حتى منتصف سبتمبر الجاري بلغ 1.250 مليون جواز، موضحاً أن عملية الصرف مستمرة، وبشكل روتيني من خلال مراكز المحافظات الست، إضافة إلى الإدارة العامة.

إلى ذلك، قالت “الجريدة” إن إدارة الجنسية أبلغت وزارة الصحة، ممثلة في إدارة المواليد والوفيات، بعدم استخراج بلاغات ولادة للأطفال الخُدج إلى حين خروجهم بشكل نهائي من المستشفى، لافتاً إلى أن الإدارة اكتشفت حالات تلاعب كثيرة في البلاغات التي تصرف لهؤلاء الأطفال، وخاصة الذين يتوفون بعد الولادة بأيام، إذ يستغلها بعض ضعاف النفوس في عمليات التزوير.