مؤتمر صحافي لولي العهد السعودي في الكويت 30 الجاري

يعقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤتمرا صحافيا في 30 الجاري في الكويت، يحضره رؤساء تحرير الصحف الكويتية، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي تستمر يومين.

وسيلتقي بن سلمان كبار المسؤولين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

يُذكر أن بن سلمان زار الكويت قبل ثلاث سنوات، والتقى سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.