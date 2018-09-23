يوفنتوس يكسر صمود فروسينوني في الوقت القاتل

حقق يوفنتوس فوزًا متأخرًا على مضيفه فروسينوني، (2-0)، في مباراتهما اليوم الأحد، على ملعب “ماتوزا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي السيدة العجوز كل من كريستيانو رونالدو وفيديريكو بيرنارديسكي، في الدقيقتين 81 و94.

وانفرد البيانكونيري بصدارة السيريا آ، بعدما رفع رصيده لـ15 نقطة، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة، في المركز قبل الأخير.

وحرم ماركو كابوانو، مدافع فروسينوني، خصمه كريتسيانو رونالدو، من التسجيل المبكر، بعدما أبعد تسديدته قبل عبور خط المرمى في الدقيقة 7.

وسدد رونالدو كرة قوية، في الدقيقة 13، ولكنها استقرت في يد ماركو سبورتيلو، حارس مرمى فروسينوني.

وواصل الدولي البرتغالي محاولاته لهز شباك أصحاب الأرض، إذ سدد كرة أخرى قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 20، ولكن الحارس تألق وأبعدها.

وهدد مدافع اليوفي دانيلي روجاني، مرمى الخصم، خلال تقدمه في إحدى الركلات الركنية بالدقيقة 31، إلا أن تسديدته علت العارضة.

وفي الشوط الثاني، كاد رودريجو بيتانكور، أن يخطف هدف التقدم لليوفي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر رونالدو فرصة للتسجيل في الدقيقة 59، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سددها عالية، قبل أن يفشل في إسكان الكرة الشباك بالكعب في الدقيقة 63.

وأضاع ماريو ماندزوكيتش، فرصة إحراز التقدم، بعدما علت رأسيته عارضة فروسينوني في الدقيقة 70.

وباءت محاولة أليكس ساندرو ظهير اليوفي، في الدقيقة 79 بالفشل، بعدما مرت تسديدته القوية بجانب القائم الأيسر لحارس فروسينوني، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة.

وكسر رونالدو صمود دفاع فروسينوني، في الدقيقة 81، بعدما وصلته الكرة في موقف غير مراقب ليضعها في الشباك.

وأضاف البديل فيديريكو بيرنارديسكي، هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 94، بعدما راوغ مدافع الخصم قبل أن يسكن الكرة الشباك.