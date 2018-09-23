جيرونا يوقف سلسلة انتصارات برشلونة بتعادل مثير

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي، خلال مواجهة ديربي كتالونيا أمام جيرونا بهدفين لمثلهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

سجل الأهداف لبرشلونة ميسي وبيكيه في الدقائق 19 و63، بينما سجل لجيرونا ستواني الهدفين في الدقائق 45 و51.

ورفع البارسا رصيده للنقطة 13 في صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، ورفع جيرونا رصيده للنقطة 8 في المركز السادس.

أولى فرص المباراة جاءت عن طريق بيرناردو لاعب جيرونا في الدقيقة 5، أمسك بها حارس البارسا تير شتيجن.

وبدأ الفريق الكتالوني كالعادة مسيطر على الكرة، ولكن أول تهديد صريح جاء عبر القائد ليونيل ميسي بتسديدة قوية تصدى لها حارس جيرونا بونو، بعد مرواغة لدفاع الخصم في الدقيقة 11.

وفي ثاني المحاولات للبارسا، نجح البرغوث في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 بتسديدة على يسار بونو مستغلا تمريرة سحرية من أرتورو فيدال.

وواصل البلوجرانا الزحف نحو شباك جيرونا، بتسديدة قوية من لويس سواريز، تصدى لها الحارس في الدقيقة 21.

وفي أخطر فرصة لجيرونا أنقذ بيكيه برشلونة من هدف مُحقق، بإخراج الكرة من على خط المرمى، بعدما انطلق ستواني مهاجم الخصم ومر من تير شتيجن وسدد نحو المرمى في الدقيقة 28.

وبالاعتماد على تقنية الفيديو (VAR)، وجه حكم المباراة البطاقة الحمراء لكليمونت لينجليت في الدقيقة 35، بسبب تدخله العنيف على بيري بونس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي الشوط الأول، اقتنص ستواني هدف التعادل لجيرونا، مستغلا خطأ في التمركز من خط دفاع البارسا.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي الدفع بصامويل أومتيتي بدلا من مواطنه عثمان ديمبلي، لإعادة الاتزان للخط الدفاعي، ودفع إيزيبيو مدرب جيرونا ببورخا جارسيا بدلا من أليكس جارسيا.

هدد برشلونة مرمى جيرونا بكرة رأسية من البرازيلي آرثر ميلو في الدقيقة 47 مسكها الحارس بونو، ثم تسديدة قوية من سواريز في الدقيقة 49 تصدى لها الحارس المغربي.

وعاد جيرونا لتسجيل الهدف الثاني، حيث سدد بورتو الكرة تصدى لها تير شتيجن، وعادت لأقدام ستواني الذي وضعها في الشباك الكتالونية، في الدقيقة 51.

ودفع فالفيردي بباقي أوراقه في المباراة، حيث أشرك كوتينيو وراكيتيتش بدلا من آرثر وفيدال في الدقيقة 58.

ومنعت العارضة ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59، من ركلة حرة حصل عليها البلوجرانا.

وسجل جيراد بيكيه هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63، بكرة رأسية بعد ارتداد الكرة من حارس جيرونا بونو.

وواصل البلوجرانا محاولاته لتسجيل الهدف الثالث بتسديدات من ميسي وكوتينيو، مقابل تراجع لجيرونا في وسط ملعبهم، لتنتهي المباراة بالتعادل.