أدباء كويتيون يستعرضون خبراتهم بمجال القصص التراثية بملتقى الشارقة

استعرض ادباء وكتاب كويتيون اليوم الاثنين خبراتهم وتجاربهم بمجال القصص التراثية لاسيما ادخال العنصر الخرافي في الحكايات الشعبية وذلك خلال فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي تستضيفه الامارة.

ويقوم الكتاب والأدباء الكويتيون بالمشاركة في حلقات نقاشية يقيمها الملتقى لمناقشة اثر الخرافات في القصص التي يتناولها الاطفال والكبار في الكويت قديما وحديثا وكيفية تطور القصة الكويتية عبر الزمن.

وقال الامين العام لرابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عدد الأدباء الكويتيين المشاركين في الملتقى بلغ أكثر من ثمانية ادباء يقومون بنقل تجاربهم لمجموعة كبيرة من نظرائهم العرب والأجانب خلال عدة جلسات نقاشية.

واضاف انه سيقوم بمناقشة ورقة بحثية تحمل عنوان (الخرافة في الرؤى والأحلام بتراثنا الشعبي) فيما يقوم الكاتب طلال الجويعد بتقديم ورقة بعنوان (الخرافة الشعبية في التراث الإسلامي) فيما يقدم الدكتور إبراهيم الشريفي بحثا بعنوان (الحكاية الخرافية في الخليج العربي بين الإلهام وشحذ الهمم). وقال الرميضي ان الاديب الكويتي حسين الراوي سيناقش قضية الخرافة في (الفلكلور) الكويتي فيما يقوم زميله الدكتور جاسم الغيث باستعراض الشخصيات الخرافية في المسرح الكويتي في حين ستقوم الاديبة ليلى العثمان باسترجاع ذكرياتها مع القصص الخرافية في الكويت قديما وذلك امام عدد كبير من نظرائهم العرب والاجانب.

واشار إلى ان كاتبة قصص الاطفال الكويتية امل الرندي ستقوم بإلقاء ورقة بحثية تناقش الخرافة في أدب الطفل الكويتي قديما وحديثا فيما ستقوم الاديبة ثريا البقصمي باستعراض الحكايات الخرافية في الخليج العربي.

واوضح ان الكاتبة الكويتية بزة الباطني شاركت في الفعاليات المصاحبة للملتقى عبر مناقشتها لسيرة الحكواتيين في التاريخ الكويتي والعربي فيما قامت الكاتبة لطيفة بطي بسرد ومناقشة عامة حول القصص التراثية الكويتية في حين شاركت الكاتبة الكويتية بدور المعيلي في عدد من الفعاليات الاخرى بالملتقى.

واكد الرميضي ان المشاركة الكويتية تعتبر الاكبر من ضمن الوفود المشاركة موجها الشكر لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على اهتمامه الكبير إزاء رعاية الأدباء العرب والحفاظ على التراث القصصي والثقافة العربية بشكل عام.

واشاد بجهود مسؤولي معهد الشارقة للتراث وعلى رأسهم رئيس المعهد الإماراتي الدكتور عبدالعزيز المسلم في انجاح الملتقى مؤكدا المستوى العالي في تنظيم هذه الفعالية المتميزة.

وقال الرميضي ان التراث الكويتي متميز جدا في مجال القصص الشعبية التي تحمل في طياتها الكثير من القيم الإنسانية من خلال النصيحة والموعظة ومبدأ الترغيب والترهيب بالنسبة للأطفال. واضاف ان هناك تنوعا كبيرا في سرد الخرافات في القصص التراثية الكويتية التي كانت تساعد الآباء والأمهات في تركيز فكرة الخير والشر والتمييز بينهما لدى الأطفال. واعرب الرميضي عن تمنياته بنجاح الأدباء الكويتيين المشاركين في ملتقى الشارقة الدولي للراوي في ابراز التراث القصصي الكويتي بالشكل المطلوب مشيدا بجهودهم في رفع اسم الكويت عاليا بالمحافل الثقافية الخليجية والعربية والعالمية.