“فيفا” يختار “الأفضل” في 2018

انطلق حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قاعة الحفلات الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعد هذه النسخة الثالثة بعد فصل هذه الجائزة عن «الكرة الذهبية» التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، ولم يفز أي لاعب بجائزة «The Best» إلا كريستيانو رونالدو، أما ليونيل ميسي فقد حل وصيفاً للدون عامي 2016 و2017. ويتنافس المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش على جائزة «الفيفا»، في ظل ترجيح أفضلية النجم الكرواتي الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا، بعد أسابيع من اختياره الأفضل في كأس العالم في روسيا 2018.

ويحظى الحفل بمتابعة كبيرة، حيث يقام للعام الثاني على التوالي في العاصمة البريطانية لندن بعدما اعتاد «الفيفا» إقامته في مدينة زيوريخ السويسرية. كما يقام هذا العام بعد شهرين فقط على انتهاء مونديال.