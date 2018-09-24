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24 سبتمبر، 2018
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الفيفا: كريستيانو وميسي يشوّهان كرة القدم
منذ 1 دقيقة
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روسيا 2018
الفيفا: كريستيانو وميسي يشوّهان كرة القدم
منذ 1 دقيقة
أضف تعليق
”استغراب” و “سخرية” في مواقع التواصل من فوز #محمد_صلاح بجائزة الفيفا لأفضل هدف وتجاهل هدفي #رونالدو أو #بيل
منذ 7 دقائق
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“فيفا” يختار “الأفضل” في 2018
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تركيا تفرض غرامة بـ 15 مليون دولار على Google بسبب انتهاك قوانين المنافسة
منذ 3 أيام
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مؤسس علي بابا: استعدوا لحرب تجارية طويلة بين الصين وأميركا
منذ 4 أيام
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” هات اذنك “
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رياضة
روسيا 2018
الفيفا: كريستيانو وميسي يشوّهان كرة القدم
منذ 1 دقيقة
أضف تعليق
”استغراب” و “سخرية” في مواقع التواصل من فوز #محمد_صلاح بجائزة الفيفا لأفضل هدف وتجاهل هدفي #رونالدو أو #بيل
منذ 7 دقائق
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“فيفا” يختار “الأفضل” في 2018
منذ 2 ساعتين
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منذ 3 ساعات
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