الإشادات تنهال على مودريتش بعد التتويج العالمي

انهالت الإشادات على الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تتويجه بجائزة الأفضل في العالم، اليوم الاثنين، من قبل الفيفا.

ومن جانبه، قال زميله في الميرينجي، لوكاس فاسكيز، عبر حسابه على “تويتر”: “لوكيتا، أنت تستحق ذلك، أنت مثال للجميع، مبروك أيها المايسترو”.

وكتب رونالدو، أسطورة البرازيل: “من الشرف لي أن أتواجد هنا دائمًا، خاصة مع هؤلاء الأبطال، لوكا ومارتا”.

وانضم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، ونجم ريال مدريد السابق، لقائمة المهنئين، حيث قال في تغريدة: “مبروك لوكيتا”.

ومن جهته، قال جاريث بيل، جناح الفريق الملكي، موجهًا حديثه لمودريتش: “تهانينا يا صيقي، لاعب لا يُصدق، وموسم لا يُصدق”.