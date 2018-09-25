رسميًا.. #تركي_آل_الشيخ ينسحب من الاستثمار في مصر

أعلن تركي آل الشيخ انسحابه رسمياً من الاستثمار الرياضي في مصر، وذلك بعد تجربة قصيرة مع الكيان الجديد نادي بيراميدز، الذي أحدث حراكاً في كرة القدم المصرية، من خلال التعاقد مع عدد من النجوم المصريين والأجانب.

وسيسهم قرار آل الشيخ في العديد من التداعيات، إذ كشفت قناة بيراميدز عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن انسحاب آل الشيخ بشكل نهائي من الاستثمار في مصر، بينما طرحت إجابات لتداعيات هذا الانسحاب.

وأكد تركي آل الشيخ أنه سيجلب عقود احتراف للاعبي الفريق وعقود للعاملين في القناة، قائلاً: “كل رجل في بيراميدز في ذمتي”، في المقابل تم التأكيد على استمرار نادي بيراميدز، والذي سيبقى تحت تصرف حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن.