وزير الصحة يصدر قراراً يسمح للمواطنين بمراجعة أي مركز صحي بمحافظتهم بعد الواحدة ظهرا

مح وزير الصحة د ..باسل الصباح، للمواطنين بمراجعة أي مركز من المراكز الصحية التي تقع في نطاق المحافظة التابع لها كل مواطن بعد الساعة الواحدة ظهراً دون التقيد بالمركز التابع له في منطقته السكنية.

وجاء في القرار الذي اصدره الوزير الصباح انه سمح للحالات الطارئة مراجعة أي مركز صحي وأي مستشفى عام في كافة مناطق الكويت على مدار الساعة حسب ما يقرره الأطباء المعالجون، وذلك في سبيل تسهيل إجراءات علاج المواطنين بمراكز الرعاية الأولية.

كما أصدر وزير الصحة قرارا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للصحة العامة، والجدير بالذكر ان هذا المجلس يختص بمراجعة واعتماد الوصف الوظيفي للوظائف الطبية للعاملين في الإدارات المشاركة في عضوية المجلس، وكذلك ابداء الرأي الفني في ترقية الأطباء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى.