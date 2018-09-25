3 سيناريوهات تنتظر بيراميدز بعد انسحاب آل الشيخ

جاء قرار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية بمثابة القنبلة التي فجرت العديد من التساؤلات حول مصير نادي بيراميدز.

وينتظر النادي المدجج بالعديد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري نتائج القرار المفاجئ من آل الشيخ بالانسحاب، والذي قد يجعلنا نرى واحدًا من السيناريوهات التالية:

التراجع

تحدث حاليًا محاولات لإقناع آل الشيخ بالتراجع عن قراره واستكمال مسيرته في الاستثمار الرياضي في نادي بيراميدز.

ويسعى حسام البدري، رئيس فريق العمل في بيراميدز وبعض المسؤولين في النادي، إلى إقناع آل الشيخ بالتراجع وعدم التأثر بالهتافات المسيئة التي وجهتها جماهير الأهلي له في مباراة حوريا الغيني بدوري أبطال إفريقيا.

مستثمر جديد

يلوح في الأفق أيضاً احتمالية دخول مستثمر آخر سواء مصري أو عربي، لاستكمال مشوار نادي بيراميدز.

ومن المؤكد أن خروج آل الشيخ وانسحابه من المشهد سيؤثر على القدرات المالية للنادي، خاصة أن تعاقداته ورواتب لاعبيه ومدربيه كانت كبيرة للغاية، من أجل تكوين فريق ينافس بقوة على كل البطولات في المرحلة القادمة.

بيع النجوم

حتى الآن يبدو الاتجاه الأقرب داخل نادي بيراميدز هو أن يقوم ببيع نجوم الفريق واستكمال الدوري بالناشئين مع بعض اللاعبين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة.

وأعلنت قناة بيراميدز أنه سيتم تسويق نجوم الفريق والبحث عن عروض لهم خارج مصر، وهو ما بدأ بالفعل يتردد مع البرازيلي ماركوس كينو صانع ألعاب الذي أصبح على رادار نادي الاتحاد السعودي.