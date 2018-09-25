ترمب: نعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لتحالف استراتيجي

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إدارته تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي.

وتابع: “نهجنا الجديد في الشرق الأوسط بدأ يُحدث تغييرا تاريخيا”، مؤكداً أن أميركا تدعم “الحرية و الاستقلال ونرفض الطغيان بكل أنواعه”.

وشدد ترمب على أن “قادة إيران يمولون الإرهاب في الشرق الأوسط”، مضيفا أن “قادة إيران سرقوا مليارات الدولارات من أموال الشعب لتمويل الإرهاب”. كما اعتبر أن “صفقة البرنامج النووي الإيراني كانت مكسبا لقادة إيران”.

وفي الشأن السوري، أكد ترمب أن “على نظام بشار الأسد التخلي على كامل أسلحته الكيمياوية”.

كما ذكر أن “السعودية و الإمارات وقطر تعهدت بدعم الشعبين السوري و اليمني”.

وفي سياق آخر، قال ترمب إن قدرات أميركا العسكرية “ستصبح قريبا أعظم مما هي عليه”، مؤكداً أن “الإدارة الأميركية الحالية أنجزت في عامين ما لم تنجزه كل الإدارات السابقة”.

وقبل خطابه في الأمم المتحدة، كان ترمب قد أكد أنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التغيير قبل إمكانية عقد أي لقاء معه، قائلاً: “لن ألتقي بهم قبل أن يغيروا نهجهم. هذا سيحدث. أعتقد أنه ليس أمامهم خيار. نتطلع قدما لإقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن”.