محكمة ألمانية: الخطوط الجوية الكويتية ليست مجبرة على نقل مواطنين اسرائيليين

اقرت محكمة استئناف ألمانية في مدينة (فرانكفورت) الالمانية اليوم الثلاثاء بأحقية رفض مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نقل مواطنين اسرائيليين على متن طائراتها.

وقالت المحكمة في بيان لها انها لا تستطيع اصدار قرار ضد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على خلفية رفضها في عام 2016 نقل راكب اسرائيلي عبر احدى رحلاتها المتوجهة الى (بانكوك).

يذكر ان مواطنا اسرائيليا قد رفع في عام 2016 دعوى امام المحكمة الألمانية ضد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لأنها رفضت نقله من (فرانكفورت) الى (بانكوك) ولكن المحكمة رفضت الدعوى.

وبهذا الحكم تكون محكمة الاستئناف قد ايدت اليوم حكما ابتدائيا صدر في العام الماضي.