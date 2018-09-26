سفارة #الكويت في بنغلاديش: سلامة فريق إغاثي كويتي إثر هبوط اضطراري لطائرة “يو.إس.بنغلا”

أكدت سفارة الكويت لدى بنغلاديش سلامة فريق (تراحم) التطوعي الكويتي اثر هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية – البنغالية (يو.إس.بانغلا) في مطار (شاه أمانة) الدولي بمدينة (شيتاغونغ) جنوب البلاد بسبب خلل فني في الإطارات.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الاربعاء ان الطائرة التي أقلعت من مطار العاصمة دكا كانت متجهة إلى مدينة (كوكس بازار) في رحلة رقم (بي.إس.141) وتحمل على متنها الفريق التطوعي الكويتي.

واضافت أنها قامت بالاتصال بأعضاء الفريق الذين أوضحوا أنه لم يتعرض أي فرد منهم أو أي من الركاب لأي إصابات بعد هبوط الطائرة وهم بصحة جيدة وقد تم نقل الركاب والطاقم بأمان إلى مبنى المطار.

وكان فريق (تراحم) التطوعي الكويتي التابع للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية قد وصل امس الثلاثاء الى بنغلاديش لتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للاجئي (الروهينغيا) في مخيمات مدينة (كوكس بازار) جنوب شرق البلاد.