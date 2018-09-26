الكويت تودع مؤسس الرواية الكويتية #إسماعيل_فهد_إسماعيل

وسط حضور غفير من المواطنين والمقيمين، شيعت الكويت صباح اليوم الأربعاء، ابنها البار الروائي إسماعيل فهد إسماعيل، أحد أعمدة الثقافة والأدب في الوطن العربي.

وغيب الموت، امس الثلاثاء، الكاتب والأديب الكويتي الكبير، مؤسس الرواية في الكويت إسماعيل فهد إسماعيل، عن عمر ناهز 78 عاماً.

ونعت رابطة الأدباء الكويتية عبر حسابها في «تويتر» وفاة الأديب الكبير.

ويعد إسماعيل فهد إسماعيل المؤسس لفن الرواية في الكويت، وهو يمثل أحد أعلام الرواية في الأدب العربي، قدم روايته الأولى «كانت السماء زرقاء» عام 1970.

وإسماعيل فهد إسماعيل كاتب وروائي كويتي متفرغ منذ عام 1985، حاصل على بكالوريوس أدب ونقد من المعهد العالى للفنون المسرحية- دولة الكويت، وعمل في مجال التدريس وإدارة الوسائل التعليمية، وأدار شركة للإنتاج الفني.

وحصل إسماعيل فهد إسماعيل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرواية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية في مجال الدراسات النقدية عام 2002.