“الداخلية البحرينية” : 15 عنصراً إرهابياً على صلة بالحرس الثوري الإيراني قاموا بأعمال تخريبية

صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية أنه تم القبض على 15 من العناصر التخريبية ، التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالكية البحرينية ، أثناء إحياء فعاليات موسم عاشوراء ، بهدف إثارة الفوضى والتخريب ، موضحا أن أعمال البحث والتحري ، أكدت أن الحرس الثوري الإيراني ، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران ، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحريني أن التحريات أشارت إلى أن هذه المجموعة التخريبية ، كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية ، تعود إلى فبراير 2018 ، منوها إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أنه سيتم التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال ، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.