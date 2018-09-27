زيدان يثير الجدل ببقائه في لندن

أثار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الكثير من الجدل بتواجده حتى الآن في العاصمة البريطانية لندن، عقب حضوره حفل الفيفا، يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الفرنسي “المرشح الأول لخلافة جوزيه مورينيو، في تدريب مانشستر يونايتد، رغم الدعم الذي يتلقاه البرتغالي من إدارة الشياطين الحمر حتى الآن”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة من نادي مانشستر يونايتد، أكدت أن الرئيس التنفيذي إد وودوارد، يضع الفرنسي خيارا أول لخلافة مورينيو.

وفي حال قرر النادي الإنجليزي التعاقد مع زيدان، فإن الفرنسي لن يكلف خزائن الشياطين الحمر أي مبلغ، حيث أنه لا يعمل في الوقت الحالي، بعد رحيله عن ريال مدريد، بنهاية الموسم الماضي.

ويعيش البرتغالي سلسلة من الأزمات منذ أن وصل إلى مقاعد تدريب أولد ترافورد، وقد زادت حدتها مؤخرا مع الفرنسي بول بوجبا، الذي رفض اليوم، مصافحة مدربه أثناء التدريبات.