إشبيلية يسقط ريال مدريد بثلاثية في شوط واحد

تلقى ريال مدريد الهزيمة الاولى له هذا الموسم في الليجا، بعدما حقق إشبيلية الفوز بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة السادسة.

أحرز البرتغالي أندريه سيلفا هدفين لإشبيلية في الدقيقتين 17 و21، ثم أضاف زميله وسام بن يدر الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وبتلك النتيجة يتجمد رصيد الفريق الملكي عن النقطة 13 يحتل بهم المركز الثاني، فيما يصعد إشبيلية للمركز الرابع برصيد 10 نقاط.

دخل ريال مدريد اللقاء بوتيرة هادئة للغاية واستسلم مبكرا للضغط الشديد من لاعبي إشبيلية على الخط الخلفي، مما جعله في وضعية صعبة عند الخروج بالكرة إلى الأمام منذ البداية.

أحكم الفريق الأندلسي قضبته على مفاتيح لعب ريال مدريد، واستغل سرعات الجناحين أرانا وخيسوس نافاس، وبالأخص الأخير الذي استثمره المدرب بابلو ماشين بشكل رائع للعب في جبهة مارسيلو.

ومع الدقيقة 17 تقدم نافاس في الجانب الأيمن وانطلق في مساحة كبيرة ثم مرر كرة عرضية إلى أندريه سيلفا، الذي أفتتح النتيجة لإشبيلية.

فشل الميرنجي في فرض أسلوب لعبه على الإطلاق طوال 20 دقيقة، فبالرغم من وصول بيل وكروس إلى مرمى الحارس فاسليك أكثر من مرة، إلا إن كلها كانت من محاولات فردية بتصويبات بعيدة، دون وجود أي ملامح تكتيكية هجومية.

استطاع البرتغالي سيلفا انتهاز فرصة الخلل الكبير في خط دفاع ريال مدريد، ومن هجمة مرتدة في الدقيقة تصدى كورتوا فيها لتسديدة مهاجم إشبيلية ولكنها وصلت الكرة للاعب ميلان السابق الذي أسكنها الشباك بحكمة.

ظل ريال مدريد تائها دون حلول من المدرب جولين لوبيتيجي، الذي أكتفى ببعض التغييرات في المراكز بين أسينسيو وبيل ولكنها لم تؤت بثمارها امام يقظة مدافعي إشبيلية وغياب دور بنزيما بشكل تام.

وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، أضاف الفرنسي وسام بن يدر الهدف الثالث لفريقه، بعدما فشل مارسيلو في ابعاد الكرة أمام فاسكيز، لتنتهى داخل شباك كورتوا.

تحسن أداء ريال مدريد الهجومي في الشوط الثاني، بعدما تقدم مودريتش للعب خلف المهاجمين وثبات كاسيميرو وكروس في وسط الدفاع، وهو ما جعل الفريق يستحوذ على الكرة أكثر في مناطق إشبيلية.

ومع الدقيقة 53 تمكن مودريتش من احراز هدف تقليص الفارق على أمل العودة للقاء، ولكن كانت التكنولوجيا رحيمة بالفريق الأندلسي، بعدما رفض الحكم احتساب الهدف لوجود حالة تسلل تم اكتشافها بواسطة تقنية الفار.

أجرى لوبيتيجي تغييران في الدقيقة 59 بخروج بنزيما وناتشو، ودخول ماريانو وفاسكيز، كما أشرك داني سيبايوس بدلا من مودريتش.

أهدر جاريث فرصة لا تضيع لاحراز أول أهداف الريال بالمباراة، بعدما أهدر انفرادا تاما بالمرمى، بعدما تصدى الحارس فاسليك لتسديدته ببراعة.

لعب ريال مدريد بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 76، حيث تعرض البرازيلي مارسيلو للإصابة وتزيد المباراة صعوبة على فريق جولسن لوبيتيجي.

ومع الدقائق الأخيرة كاد إشبيلية لاضافة هدفين، بعدما أهدر لاعبيه فرصتين حقيقتين أمام المرمى، وينتهي اللقاء بفوز الفريق الأندلسي بثلاثية نظيفة.