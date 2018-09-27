مواجهة يوفنتوس صداع في رأس أنشيلوتي

اعترف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، بأن مواجهة يوفنتوس، يوم السبت المقبل في الدوري الإيطالي، تُسبب له صداعا.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا“: “لكي أكون صادقًا، لقد تسببت لنفسي في صداع حقيقي بشأن اختيار التشكيل يوم السبت، لأن أولئك الذين لعبوا مباراة الأمس أثبتوا أنهم يستحقون التواجد أمام يوفنتوس، وكذلك من لعبوا في بداية الأسبوع”.

وأضاف: “لقد اخترت الانضمام إلى نابولي بسبب الحماس الذي تمتلكه المدينة، ومشروع النادي، نحن نحاول تغيير شيء ما، ونقوم بعمل جيد”.

وتابع: “نحن في حالة جيدة، وجميع اللاعبين متحفزين، بعد مباراة فيورنتينا بدأنا في الدفاع بطريقة مختلفة، إنسيني لا يزال حاسمًا بالنسبة لنا في مركزه الجديد كمهاجم أكثر من الجناح، نحن بحاجة لتحقيق أقصى استفادة منه”.

وأردف: “أسلوبنا في الهجوم يعتمد أيضًا على الظهيرين والأجنحة، ضد تورينو، كان لدينا فيردي وكاييخون يدفعان للأمام، واليوم، لدينا الظهيرين أيضًا يقومان بذلك”.

وفاز نابولي على نظيره بارما، بنتيجة 3-0، ليواصل ضغطه على المتصدر يوفنتوس، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن اليوفي.