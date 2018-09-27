طقس عطلة نهاية الأسبوع : حار والرياح خفيفة متقلبة الاتجاه

توقعت إدارة الارصاد الجوية أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة حارا مع رياح خفيفة متقلبة الاتجاه.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتيه (كونا) اليوم الخميس ان البلاد ستتأثر بالمنخفض الهندي الذي يؤدي الى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل مع تغير الكتلة الهوائية المؤثرة وظهور سحب متوسطة وعاليه احيانا على بعض المناطق.

واضاف ان الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس حار والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 06 و22 كيلومترا في الساعة وتكون الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه 1 الى 2 قدم.

واوضح ان الطقس مساء اليوم سيكون حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه 1 الى 3 أقدام.

وذكر ان حالة الطقس نهار يوم غد الجمعة سيكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتكون الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه من 2 الى 5 أقدام.

وبين أن طقس مساء الجمعة سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة وتكون الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه من 1 الى 4 أقدام.

وذكر ان طقس يوم السبت سيكون نهارا حارا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه من 1 الى 3 أقدام.

وافاد بأن الطقس ليل السبت سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاة خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه من 1 الى 3 أقدام.