اعتماد تقنية الـ VAR في كأس آسيا بالإمارات

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس إنه يخطط لاستخدام نظام حكم الفيديو المساعد VAR في نهائيات كأس آسيا في مطلع العام القادم.

وطبقت بطولات دوري الدرجة الأولى في إسبانيا وايطاليا وألمانيا النظام، الذي يسمح بمراجعة الوقائع المهمة باستخدام إعادة الفيديو، كما استخدمت هذه التكنولوجيا في كأس العالم في روسيا هذا العام.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه تلقى موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) والمجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، وسيستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في البطولة التي تنطلق في الإمارات في الخامس من يناير.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان “كرة القدم الآسيوية مصممة على الاستفادة من التكنولوجيا لصالح اللعبة، ونحن نتطلع لتطبيق نظام الفيديو المساعد في الملعب خلال أهم بطولات الاتحاد، في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأضاف : “تابعنا تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكان من الواضح للجميع أن هناك حاجة كبيرة لتدريب الحكام، والاستثمار في التجهيزات من أجل ضمان فعالية هذا النظام، وتحقيق إضافة إيجابية للعبة”.

وتابع: “نحن نشكر دعم الفيفا والمجلس الدولي لكرة القدم، والآن أطلب من المسؤولين الإداريين ضمان توفير كافة التجهيزات والترتيبات لتطبيق نظام الفيديو المساعد خلال كأس آسيا.”

وسيشارك 24 فريقا لأول مرة في كأس آسيا ارتفاعا من 16 فريقا في النسخ الأربع السابقة.