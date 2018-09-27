استدعاء مسؤولي شركة تجمهر موظفوها في وقفة احتجاجية بـ ميناء عبدالله

قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأنه أصدر توجيهات بتكليف فريق اللجنة المشتركة وفريق الطوارئ وتم التوجه إلى ميناء عبدالله للوقوف على ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي حول وجود اضطرابات بإحدى الشركات المتعاقدة بالميناء، حيث قام أعضاء الفريقين بالوقوف على الأسباب الداعية لذلك وبحث مدى وجود مخالفات متعلقة بالاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، وهو ما أدى إلى استدعاء مسؤولي الشركة للمثول أمام الإدارة المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة. وتهيب الهيئة بأصحاب العمل والعمال على حد سواء بعدم الخروج من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة والحماية التي قررتها التشريعات الوطنية حفاظا على النظام العام ، والمصلحة العامة.