عالج القرحة بـ10 أطعمة يومية في متناول يديك!

باتت قرحة المعدة من الأمراض الشائعة في الآونة الأخيرة، ويكثر انتشارها بين النساء.

وتُعرف على أنها تمزق مصاحب للعديد من الالتهابات في الغشاء المبطن حول المعدة الذي يقوم بحمايتها، وبذلك تُصاب المعدة بالتليف، وتزداد إفرازات حامض الهيدروكلوريك فيها.

وعادة ما تظهر قرحة المعدة نتيجة لعدوى بكتيريا تسمى هيليكوباكتر بيلوري (Helicobacter pylori) أو جراء الاستخدام الدائم للأدوية المضادة للالتهاب مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين.

وبينما يعتقد البعض أن الأطعمة الحارة تسبب قرحة المعدة، يقول المختصون إنها تزيد من إنتاج حمض المعدة فقط أي أنها تسبب الحموضة لا غير.

ويستدل على وجود قرحة المعدة إذا عانى المريض من حرقة بالمعدة تدوم بضع دقائق أو عدة ساعات، ويقل إحساس الحرقة إذا تم إيقاف تناول الطعام لفترة أو تم تناول مضادات الحموضة.

وينصح الأطباء أصحاب قرحة المعدة بتناول أدوية مثبطات إفراز البروتون التي تقلل حمض المعدة ما يحمي بطانة المعدة، كما ينصح بتقليل المسكنات أو منعها.

وعرض موقع (Medicalnewstoday) المعني بالتقارير العلمية، تقريراً يرصد 10 أطعمة لتخفيف ألم قرحة المعدة وفقا لدراسات علمية أجريت في هذا الإطار:

1- الزبادي

تحتوي الزبادي على بكتيريا البروبيوتيك (Probiotic) التي تصنع توازناً مع البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، فتساعد في تهدئة قرحة المعدة. ويمكن الحصول على البروبيوتيك عبر المكملات الغذائية، أو عن طريق الأطعمة المخمرة مثل الخيار المخلل.

2- الزنجبيل

الزنجبيل له تأثير فعال لحماية الأمعاء والجهاز الهضمي والحد من الانتفاخ والإمساك وتقرحات المعدة.

وتشير نتائج بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل يساعد في علاج قرحة المعدة الناتجة عن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

3- الفواكه الغنية بالألوان

تحتوي الفواكه الغنية بالألوان مثل التفاح والتوت والفراولة والليمون والبرتقال على مادة الفلافونويد المضادة للأكسدة والالتهابات.

وتحمي مادة الفلافونويد بطانة المعدة من الإصابة بالقرحة، عن طريق زيادة إفراز المخاط المعدي، ما يعوق نمو البكتيريا لأنها تنمو في وسط حامضي.

4- الموز

الموز وخصوصاً غير الناضج يحتوي على مركب من مركبات الفلافونويد يسمى (Leucocyanidin) الذي يزيد من كمية المخاط الموجود في المعدة ويقلل من الحموضة فيها.

5- عسل مانوكا

هو نوع من العسل يتم إنتاجه في نيوزيلندا وله خصائص مضادة لأنواع كثيرة من البكتيريا، ويفيد في تخفيف آلام قرحة المعدة.

6- الكركم

نوع من التوابل، يحتوي على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للأكسدة وتقليل الالتهابات مثل التهاب جدار وبطانة المعدة الذي يؤدي إلى ظهور قرحة المعدة.

7- البابونج

نوع من الأعشاب يستخدم لعلاج القلق والتوتر والتشنجات المعوية والالتهابات، وتشير الدراسات التي أجريت عام 2012 إلى أن مستخلصات البابونج تحتوي على خصائص مضادة للقرحة المعدية.

8- الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم، ما يجعله مفيداً في مكافحة العدوى، حيث كشفت بعض الدراسات التي أجراها الباحثون في عام 2016، أن الثوم يساعد في منع تطور قرحة المعدة ويسرع عملية الشفاء من القرحة.

ويؤكد الأطباء أن تناول فصين من الثوم مرتين يومياً يقلل من الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بايلوريك التي تسبب القرحة.

9- العرقسوس

مشروب شعبي يؤكد الأطباء أنه يخفف من آلام قرحة المعدة، ويقلل الحموضة الناتجة عن البكتيريا المسببة للقرحة.

10- زيت الصبار

أكدت الدراسات فاعلية زيت نبات الصبار في تخفيف آلام قرحة المعدة بطريقة مشابهة لأدوية مكافحة قرحة المعدة، لكن الدراسات كانت على الحيوانات وليس البشر.