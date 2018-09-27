مورينيو لمانشستر يونايتد: أنا أو بوجبا

صعد جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من حدة أزمته مع الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط الشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن مورينيو تحدث مع نائب الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد، وقال له “أنا أو بوجبا”.

وأضافت الصحيفة: “مورينيو يريد الحصول على نفس الدعم الذي كان يحصل عليه أسطورة التدريب السابق، السير أليكس فيرجسون خلال معاركه مع اللاعبين”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مورينيو لا يريد أن يفقد احترام اللاعبين له في غرفة خلع الملابس بسبب هذه الأزمة.

وكان بوجبا قد انتقد أداء الفريق عقب التعادل 1-1 أمام وولفرهامبتون السبت الماضي بالبريمييرليج، وهو ما أثار غضب مورينيو الذي قرر حرمان اللاعب من تقلد شارة قيادة الفريق، كما أظهرت لقطات خلال مران الفريق أمس الأربعاء، توتر العلاقة بين الثنائي.