فالفيردي يوبخ لاعبي برشلونة بعد الهزيمة من ليجانيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الخميس، عن رسالة إرنستو فالفيردي، للاعبي فريقه برشلونة، بعد الخسارة أمس أمام فريق ليجانيس في الجولة السادسة من الليجا.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن فالفيردي اجتمع مع لاعبيه لمناقشة الكارثة التي ألمت بالفريق والخسارة المفاجئة أمام ليجانيس.

وأوضحت أن الأجواء الجدية سيطرت على الاجتماع، رغم أن اللاعبين حاولوا نشر بعض النكات، إلا أنه كان لفالفيردي حديثا قصيرا معهم، تركز على استرخائهم وموقفهم الضعيف أمام ليجانيس.

وتابعت الصحيفة بأن المدرب قال للاعبيه إنه يجب عليهم بذل الجهد الكافي على أرض الملعب، وأن ينظروا لكل مباراة على أنها مهمة، في حال أرادوا الفوز بالدوري مرة أخرى.

وقبل بدء التدريبات، اليوم، استعدادًا للمباراة المقبلة، نقل فالفيردي رسالة إيجابية للاعبيه، مؤكدا لهم أنه مقتنع بأنهم سوف يتخذون خطوات نحو الأمام بعد الخسارة أمام ليجانيس.