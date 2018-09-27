الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ ” #السعودية “

أعلنت منظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تسمية أكبر قاعاتها في مدينة جنيف في سويسرا بـ “السعودية”.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض، الخميس، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وحضور عدد من المسؤولين.

اعلان

وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، في كلمة خلال الحفل، أن المملكة، تثمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق اسم “السعودية” على أكبر قاعاتها.

من جهته أوضح الرويس أن تسمية القاعة، تأتي تعزيزا لمكانة السعودية، القيادية الدولية والإقليمية في “الاتحاد الدولي للاتصالات”، وجهودها الداعمة منذ أن أصبحت عضوا في الاتحاد ومجلسه، مؤكدا مواصلة المملكة العمل مع المجتمع الدولي، لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.