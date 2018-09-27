برشلونة يجدد شعاره لخدمة العلامة التجارية

أعلن برشلونة عن تجديد شعار النادي، خاصة أن آخر تغيير أجراه يعود إلى عام 2002.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية المختصة بأخبار برشلونة، إن النادي الكتالوني يعتقد أن الشعار يجب أن يتم تجديده، من أجل دعم العلامة التجارية للنادي”.

وقال برشلونة إن التصميم الجديد يلخص تطور العناصر التاريخية للنادي والمدينة وألوان البلوجرانا، إضافة إلى أنه أكثر تماشيًا مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تكتسب أهمية يومًا بعد الآخر.

وحصل الشعار الجديد على موافقة مجلس الإدارة، وسيتم عرضه على مجلس اللجان والأعضاء في النادي، ليحصل على الموافقة من أجل بدء العمل به في موسم 2019/2020.