تاجر مجوهرات في دبي يعرض حذاء مرصعا بالألماس مقابل 17 مليون دولار

عرض متجر في دبي حذاء مرصعا بالألماس للبيع بسعر 17 مليون دولار.

الحذاء، الذي يعرض في صندوق زجاجي على شكل ألماسة في الطابق الأعلى من فندق برج العرب، مصنوع من جلد ذهبي اللون مرصع بأكثر من مئة قيراط من الألماس المثبت على ذهب أبيض.

وقال الرئيس التنفيذي لمتجر باشون جولرز، هيماني كاراتشانداني “يمكننا رؤية بعض المشترين المحتملين هنا. دبي مدينة المليونيرات والمليارديرات”.

وأضاف “في المستقبل سنعد تصميمات خاصة حسب الطلب … ليس فقط بالألماس لكن بالياقوت والزفير أيضا”.

جاءت فكرة تصميم الحذاء من شريكة كاراتشانداني، ماريا ماجاري (26 عاما) وهي بريطانية رومانية درست تصميم الأزياء في دبي ولندن. ولاحظت فجوة في السوق مع وجود أزياء وحقائب فاخرة وعدم وجود أحذية تضاهيها.

ولأن الألماس يبقى للأبد بعكس الجلد الذي قد يبلى فإن السعر يشمل ضمانا مدى الحياة مما يعني استبدال الجلد عند الحاجة.