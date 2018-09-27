بريطانيا تبحث تصنيف حزب الله اللبناني جماعة محظورة

يبحث وزراء في الحكومة البريطانية حظر جماعة ” حزب الله ” اللبنانية في المملكة المتحدة، بهدف تشديد الضغوط على ايران لاستمرار دعمها للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون حول العالم.

وتحظر المملكة المتحدة منذ عام 2008 الجناح العسكري لحزب الله فقط، وليس ذراعه السياسية، غير أن مشروع القرار الجديد يدرس إعلان كل تشكيلات الحزب كجماعة محظورة على الأراضي البريطانية.

وأفادت صحيفة “غارديان”، الخميس، أن العديد من أعضاء البرلمان يطالبون بحظر تام للحزب، كما أن وزير الخارجية، جيرمي هانت، يدفع بهذا الاتجاه ويدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حزب الله الذي يعتبر ذراعا ايرانيا.

وذكرت الصحيفة أن حظر الحزب بجناحيه السياسي والعسكري من شأنه أن يساعد وزير الداخلية البريطاني، #ساجد_جاويد، على ” القضاء على المراكز التي تأوي للإرهاب”.