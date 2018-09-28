وزير الخارجية الكويتي يعلن تقديم تبرع إضافي لأونروا ب 42 مليون دولار

أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن تقديم دولة الكويت تبرع إضافي وقدره 42 مليون دولار أمريكي إستجابة ودعما لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا).

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ صباح الخالد اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري لبحث التحديات المستمرة التي تواجهها (اونروا) والذي دعا إليه كل من الأردن والسويد وتركيا واليابان وألمانيا والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيدريكا موغيريني وذلك على هامش أعمال الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد الشيخ صباح الخالد خلال الإجتماع التأكيد على الحرص الذي توليه دولة الكويت تجاه دعم أعمال (اونروا) التي تمر بمراحل حرجة وظروف صعبة جراء المشاكل المالية التي تعاني منها وبرامجها التعليمية والصحية والإغاثية للأشقاء اللاجئين الفلسطينيين.

كما أيد ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن إنشاء لجنة توجيهية لإجراء مشاورات لحل الأزمة التمويلية للوكالة وإنشاء آليات تمويلية جديدة لتعزز مواردها.

وشدد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمساهمة بالتخفيف من عبء التكلفة المالية الملقاة على عاتق الدول المساهمة.