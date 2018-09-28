معرض الشارقة للكتاب.. وزير جزائري شخصية عام 2018

اختار حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الخميس، وزير الثقافة الجزائري، عزالدين ميهوبي، شخصية العام الثقافية 2018 في الدورة الـ37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وجاء اختيار ميهوبي لما يقدمه من عطاء وما يبذله من جهود حثيثة داعمة للشأن الثقافي العربي.

وسينظم حفل التكريم في افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 31 أكتوبر 2018، يكون متبوعا بمحاضرة للسيد عزالدين ميهوبي، بعنوان “تحدي الثقافة العربية في ظل فوضى اللغات”.

وغرد الوزير الجزائري قائلا: “يشرفني باسم الجزائر، أن يتم اختياري شخصية العام الثقافية 2018 من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة”.

يذكر أن جامعة الدول العربية منحت عزالدين ميهوبي جائزة التميّز العربي للأداء الثقافي. خلال المؤتمر العربي للثقافة والإبداع عام 2017 بعد اختياره شخصية العام الثقافية في نفس العام من طرف ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين.