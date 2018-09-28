هازارد وريال مدريد.. تصريح يفتح الباب لـ”الصفقة المنتظرة”

يستمتع لاعب وسط تشلسي، إيدن هازارد، باللعب تحت قيادة مدربه الجديد ماوريتسيو ساري، لكنه قال إن ما تردد عن أنه على وشك توقيع عقد جديد مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “غير صحيح”.

ويتبقى عامان في العقد الحالي لهازارد مع النادي اللندني، لكن بدايته الرائعة للموسم الحالي لم توقف الشائعات المستمرة بشأن اقترابه من ريال مدريد.

وقال الدولي البلجيكي بعدما سجل هدف الفوز في مرمى ليفربول خلال الانتصار 2-1، الأربعاء الماضي، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد مجهود فردي رائع “لم أوقع أي عقد. ليس بعد”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وسيلتقي تشلسي مرة أخرى مع ليفربول غدا السبت في الدوري، ويمكن حينها أن يضيف هازارد المزيد على الأهداف الخمسة التي سجلها في ست مباريات بالدوري حتى الآن.

وتولى ساري المسؤولية خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي قبل بداية الموسم، وقال هازارد إن محاولاته (ساري) لتغيير طريقة تنفيذ تشلسي للهجمات المرتدة بالاعتماد على الاستحواذ على الكرة أفاد أداء الفريق.

وأضاف هازارد “ساري مدرب يفضل الاستحواذ على الكرة. هذا أحدث فارقا كبيرا. بالإضافة لذلك فهو إيطالي مثل كونتي مما يعني أنه يعتمد بشكل كبير على الأمور الخططية والتدريبات الشاقة.

“لا يمكنني القول إن المدربين السابقين لم يمنحوني الحرية. كونتي و(جوزيه) مورينيو سمحا لي بحرية الحركة في الثلث الأخير لذلك تألقت معهم أيضا. أما من الناحية الدفاعية أعرف ما يجب فعله”.